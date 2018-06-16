Президент висловив сподівання на швидкий запуск антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання на швидкий запуск Вищого антикорупційного суду.

Як сказав він в інтерв’ю низці українських телеканалів, у понеділок, 18 червня, в порядку денному Вищої ради правосуддя є розгляд його законопроекту про імплементацію рішень уже ухваленого Закону про антикорупційний суд і запуск антикорупційного суду.

«Я дуже сподіваюся, що розгляд на Вищій ради правосуддя буде позитивний, і це дасть мені можливість, не гаючи жодного дня, вже у вівторок (19 червня – ред.), цей законопроект зареєструвати у Верховній Раді. Я визначу його як невідкладний. Я буду просити, щоб його проголосували у першому читанні і в цілому. Щоб і ця складова нашого шляху зі створення суду була зроблена максимально швидко», – сказав Порошенко в інтерв’ю телевізійним «5-му каналові», ICTV і «Україна».

Голова держави особливо наголосив, що докладе всіх зусиль для запуску роботи нового суду вже до кінця 2018 року. «Я буду робити все можливе для того, щоб антикорупційний суд створити до початку президентської кампанії. Мова йде не лише про створення умов для конкурсу, а й щоб завершити конкурс, сформувати суд і запустити», – сказав Петро Порошенко.

Президент також розповів, що одразу ж після підписання Закону про антикорупційний суд він звернувся до міжнародних лідерів, закликавши їх якнайшвидше подати кандидатури експертів у раду, яка оцінюватиме кандидатури суддів нового суду. Він наголосив, що зараз робиться все, щоб протягом дуже короткого часу були спрямовані кандидатури до цієї ради міжнародних експертів.

Крім того, Петро Порошенко наголосив, що всі справи щодо корупційних злочинів мають бути передані в новостворений антикорупційний суд. Він висловив сподівання, що Верховна Рада може змінити внесену в закон норму, за якою нині передбачено, що апеляції у справах, які до створення антикорупційного суду розглядають інші суди, також мають розглядатися у відповідних апеляційних судах, а не в апеляційній інстанції антикорупційного суду. До внесення цієї поправки первісний проект закону передбачав передачу всіх антикорупційних справ, у тому числі й апеляцій у раніше розглянутих справах, до створеного антикорупційного суду.

«У парламенту є дуже ефективна можливість розглянути і ухвалити рішення. Парламент є незалежний орган, і будь-яке рішення парламенту з цього приводу я буду сприймати і схвалювати. Підтримають вони позицію президента – буду щасливий», – наголосив Порошенко і додав: «Я вважаю, що антикорупційний суд має забирати до себе всі справи».

«Ключове завдання Вищого антикорупційного суду – бути справедливим і незалежним від президента, парламенту, української влади, міжнародних інституцій, і головне – мати довіру людей. Більше того, усі суди в Україні мають бути антикорупційними!» – сказав також президент.

Закон «Про Вищий антикорупційний суд», ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада ухвалила 315 голосами 7 червня, він набрав чинності 14 червня.

У прикінцевих та перехідних положеннях ухваленого закону президентові запропоновано внести до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.