Наприкінці тижня в Україні похолодає всюди, крім сходу – синоптики

Синоптики прогнозують в Україні спекотний тиждень із можливістю короткочасних грозових дощів переважно на заході та півночі України.

«На сході, у більшості центральних областей, на півдні – сухо та сонячно», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«Хто любить планувати заздалегідь – у п’ятницю (22 червня – ред.) побільшає дощів, після яких у суботу суттєво знизиться температура. 23 червня у більшості областей України очікується +18 +22 градуси. Лише на сході залишиться спека», – додає фахівець.

Подібну синоптичну картину малюють і західні погодні сайти, зокрема, американський wunderground.com. Приміром, у Києві впродовж робочих днів тижня показники термометрів, згідно з цими прогнозами, сягатимуть +30, а після зливи з піком у ніч із п’ятниці на суботу температура опуститься до +20 +22.