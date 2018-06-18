У Києві розповіли, хто цього року поїде на «Ігри нескорених» в Австралію

У Києві представили національну збірну України, яка візьме участь у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених-2018» (Invictus Games) в Австралії восени цього року. До складу української «Команди нескорених» увійшли 15 ветеранів бойових дій на Донбасі: представники Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки, прикордонної служби України, Добровольчого українського корпусу (Правий сектор).

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко у розмові з Радіо Свобода назвав Invictus Games новаторським проектом, який поєднує у собі спорт, соціальні питання та психологію, що дозволяє адаптуватись і розкрити свій потенціал бійцям, які зазнали поранень та ушкоджень на полі бою.

«Надзвичайно важливо, щоб наша держава послідовно і прогресивно розвивала усі можливості для людей, які зазнали травм, ушкоджень, щоб їхні сім’ї були інтегровані у наше суспільство і були успішними. Invictus Games якраз і є таким прикладом», – наголосив Петренко.

Член команди Олександр Чалапчій, ветеран АТО, який унаслідок поранення втратив обидві ноги та якому проведено складне протезування, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про мету участі в «Іграх нескорених», відповів: все – задля підтримки воїнів, які зазнали поранень та ушкоджень, захищаючи Україну.

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які заснував британський принц Гаррі у 2014 році, мета змагань – вшанування військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.

Українська збірна вперше взяла участь у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» минулого року: тоді українці (їх було п’ятнадцятеро) здобули 14 медалей: 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.