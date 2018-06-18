Росія: активіста затримали за одиничний пікет перед іноземними фанами на підтримку Балуха

У російському Нижньому Новгороді затримали активіста Вадима Глєбова, який вийшов на одиночний пікет на підтримку ув’язненого у Криму українця Володимира Балуха. Про це повідомив 18 червня у Facebook інший російський активіст Ілля Мясковский, пізніше зазначивши, що пікетувальника відпустили.

За його словами, на Глєбова склали два протоколи про порушення правил масових акцій

У спільноті «Демократичний Нижній Новгород» у Facebook, повідомляють, що в понеділок активісти «вирішили поспілкуватися з гостями міста – перш за все, шведськими футбольними уболівальниками та бізнесменами – мовою плаката».

«Активність правоохоронців і їхня чисельність була безпрецедентною. Хотілося пояснити гостям нашого міста, що прекрасний чемпіонат проходить у країні, дуже схожою на в'язницю. Вадим Глєбов, що проводив традиційний одиночний пікет солідарності з українськими політв'язнями-голодувальниками – Олегом Сенцовим Володимиром Балухом – викликав особливий інтерес поліції і через деякий час давав пояснення в 5-му відділі», – заявили активісти.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова й інших політичних в’язнів Росії.

Кримчанин Володмир Балух оголосив голодування, якого утримують за ґратами на анексованому Росією півострові, ще у березні цього року. Адвокат Ольга Дінзе повідомила, що за час голодування він втратив 30 кілограмів ваги.

Після місяця повної відмови в’язня від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

14 травня ув’язнений на півночі Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Пізніше до цього долучились Олександр Кольченко (він припинив голодування цього тижня через різке погіршення стану здоров’я) та кілька російських політв’язнів.

Окрім того, повідомляли про оголошення голодування ще одного затриманого українця Олександра Шумкова. Чи продовжує він зараз свій протест і як почувається, невідомо.

8 червня віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про голодування фігуранта так званої «чеченської справи» Станіслава Клиха. Підтвердження або спростування цієї інформації, а також оновлення ситуації станом на тепер, так само наразі не з’являлись.