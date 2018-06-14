Українский режисер голодує третій день на підтримку Олега Сенцова

Режисер В’ячеслав Бігун третій день голодує на підтримку Олега Сенцова та інших українців, ув’язненими в Росії з політичних мотивів.

У коментарі Радіо Свобода режисер назвав свої дії «актом духовної солідарності».

«Духовної, бо лише голодуючи, можу повніше (хоча, зрозуміло, що несповна, бо ми в різних умовах) відчувати те,що можливо відчуває Олег та інші бранці Кремля. Сподіваюся,що енергетика цих вчинків вплине на звільнення Олега Сенцова та інших наших бранців», – пояснив він.

Бігун є автором кількох фільмів, серед яких «Серце мами Гонгадзе» і «Місто ангела». Українська прем’єра його стрічки «Сильні духом» про українського політв’язня у Росії Юрія Яценка відбулася 1 червня у Києві в рамках кінофестивалю «Молодість».

Кілька людей у Росії публічно оголосили про початок голодування на підтримку українця Олега Сенцова, якого утримують у колонії за полярним колом. Одним із перших цю акцію почав журналіст видання «Русский репортер» Олександр Буртін. Він оголосивпро своє рішення 1 червня, але після того, як Олег Сенцов через адвоката попросив «людей на волі» не голодувати через нього, припинив акцію.

Між тим, російський мультиплікатор Євген Кабаков, який також оголошував голодування після Буртіна, зазначив, що має намір триматися «хоча б 20 днів». Чи голодує він наразі, невідомо.

Окрім того, кілька людей в Україні і Росії оголошували одноденні або кількаденні голодування.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочинає другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Олега відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

Окрім нього, у російських тюрмах голодують також ще двоє українців – Володимир Балух та Олександр Шумков.