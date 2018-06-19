Один український військовий поранений на Донбасі 19 червня – штаб

На Донбасі упродовж 19 червня один український військовий поранений, втрати противника уточнюються, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

За цими даними, зранку і до 18-ї години підтримувані Росією бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на горлівському, донецькому та маріупільському напрямках.

«Вогонь вівся з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для заборони ведення вогню противником наші підрозділи на передових позиціях відкривали вогонь у відповідь, – зазначили у штабі української воєнної операції.

В угрупованні «ЛНР» повідомляють про знешкодження вибухового пристрою, нібито закладеного українською диверсійно-розвідувальною групою на трасі Луганськ-Алчевськ.

У підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР» не робили заяв щодо становища на фронті протягом 19 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.