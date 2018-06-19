Сутички під Верховною Радою: МВС повідомляє про трьох шпиталізованих поліцейських

Троє поліцейських шпиталізовані унаслідок сутичок під будівлею Верховної Ради в Києві, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

У відомстві зазначили, що одного поліцейського госпіталізували після застосування щодо нього газового балончика, ще один працівник отримав черепно-мозкову травму та інші легкі тілесні ушкодження. Про травми третього поліцейського МВС не інформує.

Згідно з повідомленням, на вулиці Грушевського наразі відновили рух транспорту.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомляв, що під час сутичок біля будівлі парламенту правоохоронці затримали двох людей. За його словами, постраждали вісім поліцейських та троє цивільних громадян.

Кілька тисяч ветеранів війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО і шахтарів 19 червня зранку проводили свої акції під стінами парламенту.

Вони вимагали скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала ініціативній групі мітингувальників провести зустріч у стінах парламенту.