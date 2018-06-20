За три місяці на Донбасі загинуло 19 цивільних, поранені 62 – ООН

Моніторингова місія ООН зафіксувала 81 жертву збройного конфлікту в Україні серед цивільного населення за період з 16 лютого по 15 травня. З них 19 загинули, 62 зазнали поранень. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

За весь період конфлікту, за даними ООН, загинуло щонайменше 2725 цивільних осіб.

Головною причиною жертв серед цивільного населення були обстріли та вогонь із стрілецької зброї, а також прямий та непрямий вогонь із зброї вибухової дії.

В ООН підкреслюють, що 33 жертви могли бути спричинені діями української влади.

Хоча більшість жертв серед цивільного населення були побічним результатом обстрілів, ці втрати залишаються серйозною проблемою, йдеться у звіті.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.