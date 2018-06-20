Словаччина відтермінувала заміну винищувачів МіГ-29 російського виробництва

Словаччина заявила, що відкладає рішення щодо купівлі американських винищувачів F-16 або шведських Gripen, щоб замінити літаки російського виробництва МіГ-29.

Прем'єр-міністр країни Пітер Пеллегрині 20 червня заявив, що хоче затримати згадане рішення, аби «побачити інші пропозиції для усунення будь-яких сумнівів».

Очікується, що Міністерство оборони надасть аналіз двох варіантів до 29 червня для схвалення уряду.

Член НАТО Словаччина має договір про технічне обслуговування з Росією своїх 12 літаків МіГ-29 принаймні до середини 2019 року вартістю від 25 до 80 мільйонів доларів на рік.

Російські фахівці розташовані на словацькій військовій авіаційній базі в рамках угоди. Вони залишаться на місці навіть після підписання угоди про нові реактивні літаки до моменту доставки.

Ярослав Над, аналітик Словацького інституту безпеки поліції, сказав, що доставка реактивних літаків Gripen може тривати 18-24 місяці, а F-16, ймовірно, будуть доставлені в 2023 році.

«Обидва варіанти стануть кроком уперед для Словаччини, однак не було публічних дебатів щодо того, чи потрібна країні дорожчі та просунуті F-16 або більш доступні для бюджету Gripens», – сказав він агентству Reuters.

Загальна вартість реактивних літальних апаратів і технічне обслуговування не були розкриті.

Угорщина та Чехія мають літаки Gripen. Польща має парк з 48 F-16, побудований Lockheed Martin Corp., але також зберігає близько 30 МіГ-29.