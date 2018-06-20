Рада Європи та ОБСЄ розкритикували Угорщину за антиміграційні закони

Рада Європи та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розкритикували ухвалений в Угорщині пакет законів, які передбачають покарання за надання допомоги біженцям та незаконним мігрантам, повідомляє Reuters.

На думку організацій, пакет законів, який отримав назву «Стоп Сорос», суперечить законодавству ЄС.

Венеціанська комісія, експертний орган в Раді Європи, звернулася до Угорщини з проханням утриматися від схвалення нового закону до публікації доповіді, який вона підготувала спільно з ОБСЄ.

З критикою пакету законів «Стоп Сорос» виступила також міжнародна неурядова організація Amnesty International.

«Даремно уряд заявляє, що захист угорців є метою внесення поправок в закон, насправді це є систематичною ліквідацією наших основних свобод», – йдеться у заяві Amnesty International.

20 червня парламент Угорщини проголосував за пакет із трьох законів, названий «Стоп Сорос», що передбачають покарання за надання допомоги біженцям та незаконним мігрантам.

У Будапешті вважають, що нові закони завадять роботі організацій, пов’язаних з американським мільярдером угорського походження Джорджем Соросом. Влада Угорщини вважає, що фонд Сороса «Відкрите суспільство» фінансує компанії, що допомагають нелегальним мігрантам потрапити до країн Євросоюзу.

Крім того, Угорщина запроваджує спеціальний міграційний податок у розмірі 25 відсотків для організацій, що надають підтримку мігрантам.

Згідно з новими законами, самі біженці не зможуть просити про легалізацію в Угорщині, якщо вони намагаються потрапити туди через третю країну.

Під час міграційної кризи в Європі в 2015 році через Угорщину в Західну Європу проїхали близько 400 тисяч мігрантів, 177 тисяч людей шукали притулку безпосередньо в цій країні. Після цього Єврокомісія запровадила обов’язкові квоти з надання притулку для кожної держави ЄС. У 2016 році угорська влада відмовилася приймати до себе біженців за квотами ЄС. В минулому році про надання притулку в Угорщині просили 3200 людей.