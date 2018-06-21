Москалькова планує наприкінці тижня відвідати арештованого в Україні Вишинського

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова планує 23 червня відвідати затриманого редактора агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

«У рамках домовленості про дотримання принципу паритету планую відвідати 23 червня 2018 року громадянина Росії Вишинського Кирила Валерійовича, 1967 року народження, що перебуває в СІЗО міста Херсона», – написала Москалькова українському омбудсмену Людмилі Денисовій у листі, який оприлюднений на сайті Уповноваженої з прав людини в Росії.

Крім того, Москалькова висловила подяку Денісовій «за намір вжити заходів для його переведення з Херсона до Києва».

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Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила 18 червня, що адміністрація СІЗО в Москві не дозволила їй зустрітися із засудженим українцем Романом Сущенком. 15 червня Денісова поїхала в колонію до Олега Сенцова, але її не пустили. Згодом українського омбудсмана також не пустили до Миколи Карпюка.

18 червня у Москві відбулася зустріч омбудсманів України і Росії Людмили Денісової і Тетяни Москалькової. По її завершенню Тетяна Москалькова розповіла журналістам, що домовилася з Денісовою про взаємне відвідування режисера Олега Сенцова в російській колонії та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні.

19 червня Людмила Денісова повідомила про зрив попередніх домовленостей із Тетяною Москальковою про відвідини політв’язнів. Український омбудсман в ефірі Радіо Свобода заявила, що російська сторона наполягає спершу на відвіданні російських ув’язнених в Україні, і лише потім обіцяють дозволити їй зустрітися із Олегом Сенцовим.