Під Радою відбувся протест проти ЛГБТ і дій поліції на Марші рівності

Кількасот людей провели 22 червня в центрі Києва «Всеукраїнський сімейний протест». Вони розташувалися перед будівлею Верховної Ради, а також уздовж вулиці Грушевського.

За словами організаторів акції, вони прийшли висловити протест у зв’язку з розгоном противників Маршу рівності 17 червня, а також проти нововведень міністерства освіти щодо гендерної політики.

21 праворадикальні організації вимагали під стінами управління патрульної поліції Києва відставки її керівника Юрія Зозулі у відповідь на затримання опонентів Маршу рівності.

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17 червня в центрі Києва відбувся Марш рівності під гаслом «Вільна Країна – будь собою!»

Колона учасників маршу пройшла від Національної опери України по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Терещенківській до станції метро «Площа Льва Толстого», де і завершилася акція.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції доставили загалом 57 людей. Він наголосив, що поліція не перешкоджала противникам «Маршу рівності», які не чинили протиправних дій.

Пізніше правоохоронці заявили, що всіх затриманих відпустили.