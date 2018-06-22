Денісова просить Червоний Хрест відвідати Балуха за ґратами

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням здійснити візит до утримуваного в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха і «надати йому кваліфіковану медичну допомогу». Про це йдеться у повідомленні на сайті омбудсмана.

За її інформацією, останні свідчення правозахисників стверджують, що його стан критичний та життя знаходиться під загрозою, у зв'язку з чим Денісова також звертається до російської влади із закликом дозволити і їй здійснити візит до Балуха найближчим часом.

Український активіст Володимир Балух знову посилив голодування, заявив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії громадський захисник Балуха, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що оскільки адміністрація СІЗО влаштовує провокації щодо Балуха, «він на знак протесту переходить на воду».

На фотографіях, зроблених на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму 22 червня видно, що Володимир Балух сильно втратив у вазі.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими. Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

Після місяця повної відмови в’язня від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

Володимира Балуха затримали 8 грудня 2016 року в його будинку в Роздольненському районі в анексованому Росією Криму. Російська влада висунула чоловікові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Згодом проти Балуха була порушена нова справа – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.