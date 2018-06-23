У ДТП на Львівщині потерпіли сім іноземців, ще одна іноземка загинула – поліція

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області потерпіли сім іноземців, пасажирів мікроавтобуса, що потрапив в аварію, ще одна з пасажирок від зазнаних травм померла, повідомили в поліції Львівщини.

Потерпілих доставили в медичний заклад, лікарі встановлюють їм діагнози, мовиться в повідомленні. А правоохоронці встановлюють обставити події і вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – про порушення правил безпеки дорожнього руху.

За даними правоохоронців, транспортна пригода сталася на автодорозі Ковель – Жовква неподалік міста Великі Мости в Сокальському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, водій легкового автомобіля «Шкода Октавія», 59-річний мешканець Львівщини, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. Водії двох легковиків, що їхали йому назустріч, вчасно відреагували на ситуацію, з’їхали у кювет і таким чином зуміли уникнути зіткнення. Постраждалих у цих автомобілях немає. Проте на зустрічній смузі «Шкода» зіткнулась із мікроавтобусом «Фольксваген ЛТ», яким керував 35-річний мешканець Волинської області і в якому було дев’ять пасажирів – усі іноземці.

Крім згаданих раніше потерпілих, також шпиталізований водій «Октавії»; Водій мікроавтобуса від медичної допомоги відмовився, мовиться в повідомленні.

Поліція не уточнила громадянства іноземців; агентство «УНІАН» із посиланням на «джерела у правоохоронних органах» пише, що йдеться про громадян Білорусі.

Білоруська сторона наразі не коментувала цього повідомлення.