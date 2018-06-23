Військові повідомили про жертви і перебіг подій на фронті за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину і яких жертв зазнали за цей день українські війська.

За цим повідомленням, у перебігу бойових дій на цей час зазнали поранень четверо військовослужбовців; противник 8 разів порушував режим припинення вогню, в п’яти випадках із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

«Від 7-ї ранку і до 18-ї години вечора противник продовжував збройні провокації… Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію і адекватними відповідями змушують ворога припинити вогонь», – мовиться в повідомленні.

Зокрема, за даними військових, противник значно активізував дії на маріупольському напрямку, де російські гібридні сили чотири рази застосували важке артилерійське озброєння, заборонене мінськими домовленостями. «Снаряди калібру 122 мм прицільно летіли у бік наших позицій поблизу Лебединського, Талаківки і два рази – Водяного. Із АГС-17 та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине», – заявили у прес-центрі.

У підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило і силами російських гібридних військ утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, зі свого боку, звинуватили українські сили в низці обстрілів за 23 червня.

Зокрема, на півдні Донеччини – там, де про активізацію дій російських гібридних сил повідомили українські військові, – як стверджують бойовики, українські силовики близько першої години ночі атакували їхні позиції біля села Пікузів, унаслідок чого один бойовик був поранений, а між 7-ю і 8-ю ранку обстріляли з артилерії їхні позиції в селі Ужівка (бойовики досі називають ці села їхніми колишніми назвами «Комінтернове» і «Ленінське», вони розташовані на окупованій території якраз навпроти згаданих в українському зведенні й обстріляних цього дня бойовиками Лебединського, Талаківки, Водяного і Широкина).

В аналогічному угрупованні «ЛНР» на частині Луганщини своїх заяв про становище на фронті за нинішній день не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще 26 березня оголосила про чергове, «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це була вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.