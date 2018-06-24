У Харкові затримали підозрюваного у подвійному вбивстві – поліція

У Харкові поліція затримала 42-річного чоловіка підозрюваного в тому, що він застрелив 40-літнє подружжя, а також поранив їхню 13-річну доньку, повідомляє управління Національної поліції у Харківській області.

Як йдеться у повідомленні, затримання відбулося через кілька годин після того, як сусідка загиблих виявила їхні тіла і повідомила про це правоохоронцям.

«Зловмисника затримали за орієнтуванням на виїзді з Харкова. В автомобілі чоловіка виявлено вогнепальну зброю. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство. На місці події працюють правоохоронці», – повідомляють правоохоронці.

Під час опитування свідків вони встановили, що біля під’їзду будинку, де сталася трагедія, стояв підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Цю машину згодом затримали біля однієї зі станцій метро.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються всі обставини і мотиви вчинення злочину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, повідомили у поліції Харкова.