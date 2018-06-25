СБУ: наших бійців перевозили в Росію і там катували

Українських бійців перевозили в Росію і там катували, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«У нас є дуже багато задокументованих фактів, коли катування відбувалися на території Росії. Тобто полонених наших бійців перевозили в Росію і під керівництвом працівників спецслужб, як правило, ФСБ допитували, жорстоко катували, потім повертали назад на Донбас», – сказав Грицак.

Він заявив, що Україна ідентифікувала багатьох з тих, хто катував бійців.

Грицак додав, що українська спецслужба має свідчення майже тисячі громадян, які зазнавали тортур на Донбасі, водночас свідчення 435 українців оприлюднені у вигляді збірника, презентованого дипломатам і представникам міжнародних організацій.

Росія наразі не коментувала заяву Грицака.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.