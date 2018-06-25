WP: бюрократія і погана інфраструктура не дадуть НАТО зупинити Росію в разі вторгнення в Балтію

Американська армія і її союзники по НАТО не встигнуть зупинити російські війська в разі їх гіпотетичного вторгнення у країни Балтії – до таких висновків дійшли в Пентагоні після штабних навчань, що включали в себе симуляцію війни з Росією, повідомляє The Washington Post.

Співрозмовники видання розповіли, що просування військ НАТО на схід буде загальмоване через вузькі дороги і бюрократію.

Газета зазначає, що кількість військ НАТО в Східній Європі невелика. Основним частинам у разі ймовірної війни доведеться подолати сотні кілометрів. При перекиданні військ у країни Балтії залізницею військовим доведеться затриматися, щоб переставити потяги на іншу колію.

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У НАТО наголошують, що російська армія знає інфраструктуру східноєвропейських країн краще, ніж військові Північноатлантичного союзу. Росія входила в організацію Варшавського договору, а інфраструктура відтоді кардинально не змінилася, уточнює The Washington Post.

Співрозмовники газети вказали, що ще однією важливою проблемою є бюрократія. Зокрема, зазначається, що Росія встигне захопити всі країни Балтії, поки штаб армії США буде заповнювати 17 форм, необхідних для перекидання військ.

Сполучені Штати і НАТО зміцнили свою присутність в Польщі та країнах Балтії після анексії Криму Росією в 2014 році і надання Москвою підтримки бойовикам на сході України. Росія свою причетність до збройного конфлікту на сході України відкидає.