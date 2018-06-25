В ОБСЄ заявили про нерівні умови на виборах у Туреччині

Опозиційні партії у Туреччині перебували у нерівних умовах для проведення агітації під час передвиборної кампанії в країні. Про це йдеться в попередній доповіді ОБСЄ, опублікованій за підсумками виборів, що відбулися в країні 24 червня.

У доповіді вказано, що чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган і владна партія користувалися «невиправданими перевагами» ведення передвиборної агітації, в тому числі в засобах масової інформації.

«Обмеження, які ми спостерігали щодо основних свобод, вплинули на вибори. Я сподіваюся, що Туреччина якомога швидше усуне ці порушення», – заявив голова місії спостерігачів ОБСЄ в Туреччині Ігнасіо Санчес Амор.

25 червня Вища виборча комісія Туреччини оголосила чинного лідера Реджепа Тайїпа Ердогана абсолютним переможцем президентських виборів. Остаточні результати комісія має опублікувати пізніше 25 червня.

Державне телебачення повідомляло, що Ердоган набирає 53% голосів після опрацювання 99% бюлетенів, тобто стає президентом вже за підсумками першого туру виборів.

Його головний опонент, лідер опозиційного Республіканської народної партії Мухаррем Індже отримує 31% голосів.

Партія справедливості і розвитку, лідером якої є Ердоган, лідирує на дострокових парламентських виборах, які відбувалися одночасно з президентськими – за результатами підрахунку 97% бюлетенів вона здобуває 42,43% голосів. Республіканська народна партія Туреччини набирає 22,75% голосів.

У квітні Ердоган заявив, що президентські й парламентські вибори відбудуться 24 червня, на 17 місяців раніше, ніж планувалося.

Внаслідок конституційних змін, схвалених після референдуму 2017 року, Туреччина переходить від парламентської системи до президентської, надаючи наступному президенту розширені повноваження.

Зміни, які дозволять Ердогану залишатися при владі до 2029 року, підтримали 51% учасників голосування. Вони наберуть чинності після виборів.

Ердоган став президентом Туреччини у 2014 році, до цього з 2003 року був прем’єром країни.