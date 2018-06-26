Порошенко і Столтенберґ обговорили участь України у саміті НАТО в липні

Президент України Петро Порошенко обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом підготовку до участі України в заходах саміту НАТО у Брюсселі в липні. Як повідомляє прес-служба українського президента, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка і Столтенберґа 26 червня.

«Єнс Столтенберґ запросив президента України взяти участь у засіданні Північноатлантичної Ради НАТО на рівні глав держав і урядів, а також зустрічі високого рівня держав-учасниць та країн-партнерів миротворчої місії «Рішуча підтримка» в Афганістані», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Порошенко і Столтенберґ закликали якомога швидше звільнити всіх українських заручників, яких утримують у в’язницях як на території Росії, так і на окупованих територіях.

Президент поінформував генсекретаря про розвиток подій на Донбасі і наголосив на важливості розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН, додали в прес-службі.

22 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не проти участі України у липневому саміті НАТО в Брюсселі.

Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.

Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини (в Україні угорці живуть компактно переважно у Берегівському районі Закарпаття – ред.) у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.