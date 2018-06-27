У Мінську спробують домовитися про режим тиші на Донбасі на період літа – Марчук

На засіданні Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації в зоні конфлікту на сході України 27 червня в Мінську сторони намагатимуться домовитись про режим тиші на всій лінії фронту на період літа, повідомив представник України в підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук.

«Буде спроба домовитися і, головне, відпрацювати технологію забезпечення припинення обстрілів, тобто встановлення режиму тиші по всій лінії фронту. А це 426 кілометрів. Припинити бодай на два літніх місяці, коли жнива, канікули, відпустки», – написав він у Facebook.

За словами Марчука, досягти домовленостей про припинення обстрілів буде непросто.

«Недовіра сторін зашкалює, підстав для цього вдосталь. Технологія забезпечення реалізації домовленостей серйозно ослаблена. Росія в односторонньому порядку вийшла із СЦКК (Спільного центру контролю і координації) в грудні 2017 року під надуманим приводом. А це означає, що найкращі домовленості без прямої участі в їх реалізації військових РФ і України, які входили до складу СЦКК, практично забезпечити дуже і дуже важко», – додав він.

На попередньому засіданні контактної групи 13 червня в Мінську сторонам не вдалося домовитися про сталий режим тиші.

Оголошувані раніше перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі здебільшого порушувалися вже за кілька годин після початку дії. Сторони конфлікту – українські військові і підтримувані Росією бойовики – звинувачували одна оду в цьому.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.