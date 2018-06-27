У Києві відкрили меморіальну дошку розвідникові Максимові Шаповалу

У Києві 27 червня урочисто відкрили меморіальну дошку українському розвіднику, Герою України, генерал-майору Максиму Шаповалу, який загинув внаслідок вибуху в Києві рік тому.

Меморіальну дошку із погруддям розвідника відкрили на вулиці Кудряшова, у будинку, де жив Шаповал, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У відкритті меморіалу взяли участь дружина і мати Максима Шаповала, міський голова Києва Віталій Кличко, а також представники адміністрації президента і головного управління розвідки Міноборони.

Своїми спогадами про загиблого розвідника поділився його бойовий побратим, а нині Герой України та ректор військового ліцею імені Богуна Ігор Гордійчук. «На початку російської агресії нас було дуже мало, а таких як Максим – одиниці. Ми вчилися в нього, здобуті ним розвіддані були безцінними. Його посмішку ніколи не забудуть ті, хто його бачив. Ворог не зміг його здолати у відкритому бою, і напав підло», – наголосив Гордійчук.

За його словами, нині потребують підтримки держави і суспільства дружина, мати і двоє дітей Максима Шаповала.

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал загинув внаслідок вибуху автомобіля, що стався у Солом’янському районі Києва близько восьмої ранку 27 червня 2017 року.

У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт.