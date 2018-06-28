Білий дім і Кремль одночасно оголосять час і місце проведення саміту Трампа і Путіна

Білий дім і Кремль 28 червня мають одночасно оголосити про те, де і коли відбудеться липневий саміт президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Напередодні Трамп у Вашингтоні заявив, що зустріч, імовірно, пройде в Гельсінкі після саміту лідерів НАТО 11-12 липня, в якому він має взяти участь. За іншими даними, саміт може відбутися у Відні.

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За словами Трампа, президенти планують обговорити Україну, Сирію і «багато інших тем» на своїй першій окремій зустрічі.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном 27 червня заявив, що для зустрічі президентів «обране дуже зручне місце». За його словами, це «третя країна».

Ушаков додав, що під час переговорів президенти можуть домовитися про спільну заяву, «яка б могла окреслити подальші кроки двох сторін і в контексті покращення двосторонніх відносин, і в контексті спільних дій на міжнародній арені, і в контексті забезпечення міжнародної стабільності й безпеки».

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.