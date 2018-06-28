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28 Червень 2018, Київ 10:23
Новини | Міжнародні

Білий дім і Кремль одночасно оголосять час і місце проведення саміту Трампа і Путіна

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону, але окремої повноцінної зустрічі ще не мали

Білий дім і Кремль 28 червня мають одночасно оголосити про те, де і коли відбудеться липневий саміт президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Напередодні Трамп у Вашингтоні заявив, що зустріч, імовірно, пройде в Гельсінкі після саміту лідерів НАТО 11-12 липня, в якому він має взяти участь. За іншими даними, саміт може відбутися у Відні.

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За словами Трампа, президенти планують обговорити Україну, Сирію і «багато інших тем» на своїй першій окремій зустрічі.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном 27 червня заявив, що для зустрічі президентів «обране дуже зручне місце». За його словами, це «третя країна».

Що говорили радник Трампа і президент Росії після зустрічі в Москві
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Що говорили радник Трампа і президент Росії після зустрічі в Москві

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Ушаков додав, що під час переговорів президенти можуть домовитися про спільну заяву, «яка б могла окреслити подальші кроки двох сторін і в контексті покращення двосторонніх відносин, і в контексті спільних дій на міжнародній арені, і в контексті забезпечення міжнародної стабільності й безпеки».

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.

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