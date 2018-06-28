Активіста Мовенка випустили із СІЗО Сімферополя

Український активіст Ігор Мовенко 28 червня вийшов зі слідчого ізолятора Сімферополя, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зустріти Мовенка приїхали дружина і місцеві активісти.

7 травня суд в анексованому Севастополі засудив Мовенка до двох років ув’язнення в колонії загального режиму. Його обвинуватили в екстремізмі через публікації в соцмережах.

26 червня підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд змінив активісту реальний термін покарання на умовний.

Жителя Севастополя Ігоря Мовенка затримали 16 грудня 2016 року й відвезли до управління ФСБ Росії.

До цього, у вересні 2016-го, з’явилося відео, зняте дружиною Мовенка. За словами жінки, її чоловіка побив невідомий через символіку українського батальйону «Азов», що була наклеєна на велосипед кримчанина. Лікарі діагностували в Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука й інші травми.