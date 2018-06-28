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28 Червень 2018, Київ 21:01
Новини | Політика

Активіста Мовенка випустили із СІЗО Сімферополя

Український активіст Ігор Мовенко після виходу із СІЗО Сімферополя, 28 чернвя 2018 року

Український активіст Ігор Мовенко 28 червня вийшов зі слідчого ізолятора Сімферополя, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зустріти Мовенка приїхали дружина і місцеві активісти.

7 травня суд в анексованому Севастополі засудив Мовенка до двох років ув’язнення в колонії загального режиму. Його обвинуватили в екстремізмі через публікації в соцмережах.

26 червня підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд змінив активісту реальний термін покарання на умовний.

Жителя Севастополя Ігоря Мовенка затримали 16 грудня 2016 року й відвезли до управління ФСБ Росії.

До цього, у вересні 2016-го, з’явилося відео, зняте дружиною Мовенка. За словами жінки, її чоловіка побив невідомий через символіку українського батальйону «Азов», що була наклеєна на велосипед кримчанина. Лікарі діагностували в Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука й інші травми.

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