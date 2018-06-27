Справа Ігоря Мовенка: умовний термін замість колонії

Олександра Сурган

Підконтрольний Росії Гагарінський районний суд Севастополя 4 травня 2018 року виніс вирок активістові Ігорю Мовенкові – два роки колонії загального режиму. Таке покарання стало шоком для багатьох: прокурор просив два роки умовно, проте кримчанина взяли під варту одразу в залі суду. Але 26 червня, після апеляції в Севастопольському міському суді, активістові пом’якшили вирок до одного року умовного ув’язнення з випробувальним терміном.

Початок кримінальної справи

Справа севастопольця Ігоря Мовенка тягнеться з грудня 2016 року, коли його затримали по дорозі на роботу оперативники ФСБ Росії. Через кілька годин активіста привезли додому і провели там обшук.

За словами самого Мовенка, після затримання російські силовики побили його і вимагали признатися в екстремізмі, погрожуючи в іншому разі відправити до СІЗО.

Казали: «Ми тебе зараз у ліс відвеземо, догола роздягнемо та кинемо»

«Казали: «Ми тебе зараз у ліс відвеземо, догола роздягнемо та кинемо». Потім вони зайшли до мене на роботу, вилучили комп’ютер, забороняли мені з будь-ким розмовляти. Як тільки я відкривав рот, щоб щось сказати, – просто заводили за ріг, робили кілька ударів зі словами «Мовчи!» І виводили назад», – розповідав активіст.

У перебігу обшуку в будинку і на робочому місці севастопольця російські силовики вилучили техніку: стаціонарний комп’ютер, ноутбук і телефон. Через місяць їх повернули, а в квітні 2017 року щодо Мовенка завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 280 Кримінального кодексу Росії («публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності») за кілька коментарів у групі «Крим – Україна» в соціальній мережі «ВКонтакте». Йому було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

У вересні 2016 року колишній співробітник спецпідрозділу «Беркут» Володимир Суходольський побив Мовенка за зображення з символікою батальйону «Азов» і українським прапором, що були наклеєні на велосипед севастопольця.

Процес

У перебігу судових слухань у справі Ігоря Мовенка були допитані четверо свідків обвинувачення. Один із них – співробітник ФСБ Олексій Мурса, який 16 грудня 2016 року керував «обстеженням житла» Мовенка.

Під час обшуку активіста побили. Адвокат севастопольця Оксана Железняк розповіла, що її підзахисний відмовився подавати скаргу на дії силовиків. За її словами, причиною стали погрози активістові з боку співробітників Центру протидії екстремізмові. Оперативники стверджували, що в разі подання скарги проблеми почнуться не тільки у самого активіста, а й у його дружини Валентини.

У рамках справи відбувся також допит двох студентів, які перебували в групі «Крим – Україна» в соціальній мережі «ВКонтакте». Обидва заявили, що підтримують анексію Криму, а в групу нібито вступили лише з інтересу та вважають коментарі Ігоря Мовенка екстремістськими. У перебігу допитів з’ясувалося, що рідний брат одного зі студентів працює в ФСБ.

Експертиза була проведена у нас лікарем. Як з’ясувалося, Виноградов прослухав 500 годин курсів із лінгвістики й одразу перетворився на експерта в цій галузі

Також під час допиту експерта-лінгвіста Іллі Виноградова з’ясувалося, що він – кандидат медичних наук, доцент кафедри Рязанського державного медичного університету імені І. П. Павлова. Саме він виявив «неприкриті заклики до екстремізму» в коментарях Мовенка.

«Експертиза була проведена у нас лікарем. Як з’ясувалося, Виноградов прослухав 500 годин курсів із лінгвістики й одразу перетворився на експерта в цій галузі», – сказала адвокат Оксана Железняк.

Вирок та апеляція

Я не збирався чинити жодного свавілля і вже тим більше закликати до цього довколишніх

Ігор Мовенко частково визнав провину, зробивши основний акцент на тому, що він дійсно писав коментарі в групі «Крим – Україна», але робив це без злого наміру. «Я не збирався чинити жодного свавілля і вже тим більше закликати до цього довколишніх. Я взагалі проти насильства», – заявив активіст у перебігу апеляції.

Із Сімферопольського СІЗО, де Мовенко пробув трохи менше ніж два місяці, до підконтрольного Росії Севастопольського міського суду, де розглядалася апеляція в його справі, Ігоря не доставили. Розгляд скарги відбувався через відеоконференцзв’язок. На початку засідання суддя Василь Авхімов заборонив фото- і відеозйомку процесу.

Серед інших клопотань, поданих адвокатом Оксаною Железняк, був документ про порушення принципів «таємниці дорадчої кімнати». Адвокат зазначила, що пристави, які взяли під варту Ігоря Мовенка в день винесення вироку, 4 травня 2018 року, з’явилися в залі судового засідання до того, як суддя Гагарінського районного суду міста Севастополя Павло Крилло озвучив своє рішення.

Крилло порушив таємницю нарадчої кімнати та повідомив про вирок до його оголошення в залі

«Уся справа в тому, що ще до оголошення вироку до зали зайшли пристави. Коли я запитала, що вони тут роблять, ті відповіли, що їм повідомили про необхідність взяти людину під варту. Виходить, Крилло порушив таємницю нарадчої кімнати та повідомив про вирок до його оголошення в залі», – згадує Оксана Железняк.

У перебігу розгляду апеляції прокурор наполягав на тому, щоб залишити попередній термін Ігореві Мовенку, змінивши лише місце відбування – з колонії загального режиму на колонію-поселення. Але суддя Авхімов змінив вирок на один рік умовно з випробувальним терміном.

«Найімовірніше, Ігоря з СІЗО випустять 27 червня. Я не думаю, що ми подаватимемо касацію на це рішення», – сказала Оксана Железняк.

У залі також перебувала дружина Ігоря, Валентина Мовенко.

«Я готувалася до гіршого. Ми завжди чекаємо кращого, а готуємося до гіршого. Я щаслива», – призналася Валентина.