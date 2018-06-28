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29 Червень 2018, Київ 01:14
Новини | Міжнародні

Щонайменше 5 людей загинули через стрілянину в редакції газети в США

Поліцейські біля будівлі, де сталася стрілянина в Аннаполісі, 28 червня 2018 року

Щонайменше п’ятеро людей загинули, є поранені внаслідок стрілянини в редакції газети газеті у східному штаті Меріленд.

Стрілянина сталася в редакції газети Capital Gazette в Аннаполісі в другій половині дня 28 червня.

Поліція заявила, що підозрюваний затриманий, наразі мотиви нападу не відомі.

Один з репортерів повідомив, що стрілок «вистрілив у скляні двері офісу і відкрив вогонь по кількох співробітниках».

Аннаполіс – столиця штату Меріленд, місто розташоване в 80 кілометрах на схід від Вашингтона.

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