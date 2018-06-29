МЗС вимагає допустити консула до Кольченка: за 4 роки жодного дозволу Росії

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити українського консула до ув’язненого там кримського активіста Олександра Кольченка.

«За 4 роки – жодного дозволу Росії всупереч міжнародному праву», – написала 29 червня у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

Олександр Кольченко, засуджений в одній справі із Олегом Сенцовим, 31 травня оголосив голодування на знак солідарності з ним, але через тиждень припинив акцію через різке погіршення стану здоров’я.

Кримчанин Кольченко відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область).

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Російські спецслужби затримали Кольченка і Сенцова разом зі ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.