Журнал Rolling Stone оприлюднив список кращих 100 пісень XXI століття

Американський журнал Rolling Stone визначив топ-100 кращих пісень початку XXI століття.

Про це повідомляється 28 червня на сайті видання, ознайомитися зі списком можна буде у липневому номері журналу.

Для створення рейтингу редакція звернулася до великої групи артистів, продюсерів, критиків та експертів у сфері, які надіслали списки своїх улюблених пісень. На основі цих списків журнал склав рейтинг.

Очолила рейтинг американська співачка Beyonce з Jay-Z з піснею «Crazy in Love». На другому місці – британська співачка M.I.A з піснею «Paper Planes», а на третьому – гурт The White Stripes зі своєю відомою піснею «Seven Nation Army».

До сотні кращих потрапили гурти Yeah Yeah Yeahs (Maps), Outkast (Hey Ya!), LCD Soundsystem (All My Friends), Mark Ronson and Bruno Mars (Uptown Funk), U2 (Beautiful Day), співачка Adele (Rolling in the Deep) та інші.

Rolling Stone наголошує, що у 2000-ті роки була створена шокуюча кількість неймовірної музики – пощастило побачити суперзірок від Beyonce до Jack White, Adele, також були відзначені знаменитості з попереднього століття, таких як Beck, Outkast і U2.