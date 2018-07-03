У діях «Нової пошти» не було правопорушень – Генпрокуратура

Генеральна прокуратура України повідомила 3 липня у відповідь на запит Радіо Свобода, що 14 червня закрила кримінальне провадження «за фактом можливих протиправних дій службових осіб групи компаній «Нова пошта».

Провадження було закрите «на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України», ідеться в повідомленні. Стаття 284 Кримінального процесуального кодексу України йдеться про те, коли закривається кримінальне провадження, а в пункті 2 частини 1 цієї статті підставою для таких дій названа «встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення».

Ще 22 червня повідомила про закриття справи компанія «Нова пошта».

«Ми від самого початку були впевнені, що справа проти компанії «Нова Пошта» буде закрита. Дякую всім, хто був у цій ситуації на нашій стороні, без сумніву підтримав нашу компанію, хто вірив в нас і в чесність наших способів ведення бізнесу», – так коментував рішення ГПУ співвласник компанії В’ячеслав Климов.

16 березня силовики провели обшуки в офісних та складських приміщеннях у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові і Полтаві. У прокуратурі повідомили, що в результаті слідчих дій були вилучені документи, гроші, які не були обліковані й не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах. Кримінальне провадження щодо «Нової пошти» розслідували за статтями «зловживання службовим становищем» і «ухилення від сплати податків».

19 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про «спільний план дій» з представниками компанії «Нова пошта». «Ми не тільки знайшли спільну мову, але й розробили спільний план дій», – написав Луценко на своїй сторінці в Facebook після зустрічі зі співзасновником компанії В’ячеславом Климовим.

«Нова пошта» заснована в 2001 році, компанія здійснює доставку документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. Згідно з інформацією на сайті «Нової пошти», компанія має понад 2300 відділень, більш ніж 1400 поштоматів для видачі або прийому посилок та 40 сортувально-перевантажувальних терміналів. Вона працює в майже 1000 міст і сіл.