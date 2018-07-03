Суд у Криму зняв із розгляду скаргу підозрюваного в пропаганді екстремізму Рамазанова

У Сімферополі підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму зняв із розгляду апеляційну скаргу на продовження арешту підозрюваного в пропаганді екстремізму Ісмаїла Рамазанова через те, що він не підписав документ, передає кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За даними журналіста, суддя Олег Лебідь ухвалив зняти скаргу з розгляду й повернути матеріали справи до Сімферопольського райсуду.

За словами адвоката заарештованого Олексія Ладіна, Рамазанов під час засідання підтвердив достовірність своєї апеляційної скарги та готовий був її підписати.

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«Відповідно, я як його захисник не міг не підтримати цю позицію, але, строго кажучи, з точки зору закону, суд формально ухвалив законне рішення. На жаль, законність ця вибіркова», – прокоментував ситуацію Ладін.

Рамазанов залишиться у слідчому ізоляторі до 16 липня.

23 січня у селищі Новий Світ поблизу Судака російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму. Пізніше суд заарештував затриманого.

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Російський Слідчий комітет повідомив, що слідчі порушили кримінальну справу стосовно жителя Сімферопольського району, якого звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів за допомогою інтернет-радіо.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».