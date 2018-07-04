Українські військові не постраждали на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Українські військові не постраждали протягом минулої доби і станом на ранок 4 липня в зоні конфлікту на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил (ООС).

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики продовжують порушувати оголошене нещодавно «хлібне перемир’я» на Донбасі, здійснивши 17 обстрілів позицій українських військових.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП і протитанкові керовані ракети. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не застосовувалась», – заявляють у штабі.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» про бойові дії минулої доби не повідомляють. Ввечері 3 липня бойовики угруповання «ДНР» звинувачували Збройні сили України в обстрілах Ясинуватої і двох сіл біля Горлівки.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.