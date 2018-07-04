Туроператор: 48 українців знову «застрягли» в Тунісі

Туроператор «ОАЗИС тревел Україна» заявляє, що 48 українців в Тунісі знову очікуватимуть вильоту в Україну кілька днів.

Як повідомляє компанія, ситуацію з українськими туристами, які планували відпочивати в Тунісі до 4 липня, врегулювали.

Туроператор стверджує, що він покрив перебування 38 львівських і 10 київських туристів в готелях Тунісу на 3 дні і забезпечить виліт до Києва в суботу, 07 липня.

При цьому в «ОАЗИС тревел Україна» не пояснюють, чому виникла така ситуація.

3 липня українські дипломати в Тунісі заявили, що впродовж останніх чотирьох днів було здійснено шість авіарейсів, загалом в Україну відправили 994 туристи.

2 липня авіакомпанія Bravo Airways пояснила скасування своїх рейсів із Тунісутим, що туроператор «Оазис тревел Україна» упродовж останніх двох років заборгував 25 мільйонів гривень. У Bravo Airways додали, що після проведення консультацій з міністерствами інфраструктури, закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі ухвалили виконати п'ять гуманітарних рейсів за рахунок авіакомпанії.

30 червня туроператор, компанія «Оазис тревел Україна», заявив, що 2 липня будуть виконані п’ять рейсів, якими українці повернуться з Тунісу до України. Як повідомляє компанія, українським туристам, які перебувають в Тунісі і очікують на виліт, гарантується проживання в готелях за рахунок «Оазис тревел Україна» до моменту вильоту.

Ввечері 29 червня в МЗС повідомили, що організаційні питання про виліт частини українських туристів з Тунісу вирішені. 30 червня вранці частина українських туристів повернулася до Києва.

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Подібна ситуація з українськими туристами стається не вперше. Зокрема у квітні понад 700 українців на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-еш-Шейх.