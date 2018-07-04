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05 Липень 2018, Київ 00:16
Новини | Події

Омелян очікує цього року покращення якості автобусів на міжобласних маршрутах

Володимир Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян очікує цього року покращення якості автобусів на міжобласних маршрутах. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Те, що ми вже зробили у цьому році, ми значно спростили правила отримання маршрутів, в тому числі і у містах, і у районах, особливо на міжобласному рівні… Тому зараз компанії повинні конкурувати між собою за доступ до клієнта, щоб пасажир проголосував гаманцем і обрав саме їхній автобус чи інший вид транспорту. Я сподіваюся, що повноцінно ця система запрацює з наступного року. Хоча ми вже на міжобласному рівні цього року очікуємо значне покращення автобусного парку», – сказав він.

Раніше правоохоронці заявляли, що в Україні значну кількість пасажирських автобусів експлуатують з технічними неполадками.

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