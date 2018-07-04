Міністр інфраструктури України Володимир Омелян очікує цього року покращення якості автобусів на міжобласних маршрутах. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Те, що ми вже зробили у цьому році, ми значно спростили правила отримання маршрутів, в тому числі і у містах, і у районах, особливо на міжобласному рівні… Тому зараз компанії повинні конкурувати між собою за доступ до клієнта, щоб пасажир проголосував гаманцем і обрав саме їхній автобус чи інший вид транспорту. Я сподіваюся, що повноцінно ця система запрацює з наступного року. Хоча ми вже на міжобласному рівні цього року очікуємо значне покращення автобусного парку», – сказав він.

Раніше правоохоронці заявляли, що в Україні значну кількість пасажирських автобусів експлуатують з технічними неполадками.