Рада закликає ЄС розробити нову стратегію підтримки України

Верховна Рада України 5 липня ухвалила постанову, в якій закликала інституції ЄС до поглиблення співпраці між Україною і Європейським союзом.

У документі, ухваленому 233 голосами на засіданні парламенту 5 липня, ЄС закликають спільно з іншими міжнародними донорами розробити нову комплексну стратегію підтримки України «на основі ідей, закладених в концепцію Європейського плану для України» (так званий «План Маршалла»).

Крім того, Верховна Рада закликала ЄС посилити міжнародний тиск на Росію для негайного звільнення всіх українських політв’язнів і заручників, утримуваних бойовиками і для розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

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Депутати наполягають на важливості збереження санкцій ЄС, запроваджених після анексії Росією Криму і у відповідь на її агресію на Донбасі.

Також український парламент закликає інституції ЄС сприяти максимальному використанню можливостей інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, до Єдиного цифрового ринку ЄС, а також посилення співпраці в митній сфері й енергетиці.

«Очікуємо від Європейського союзу підтвердження стратегічної ролі України як держави-транзитера для постачання газу до Європейського Союзу, що має ключове значення для обох сторін, а також вжиття заходів для унеможливлення будівництва політично вмотивованого проекту транзитного газопроводу «Північний потік-2», який загрожує енергетичній безпеці України та всієї Європи», – йдеться в заяві.

Депутати також привітали рішення інституцій Європейського союзу щодо надання Україні додаткової макрофінансової допомоги.

Рада Європейського союзу 26 червня затвердила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.

Як очікується, ця грошова допомога має сприяти стабілізації ослабленої української економіки і проведення реформ. Макрофінансова підтримка, як передбачається, буде використана українською владою протягом найближчих двох років.