ОБСЄ зафіксувала понад вісім тисяч випадків порушення режиму тиші за тиждень – Гуґ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували в зоні Операції об’єднаних сил більше ніж вісім тисяч випадків порушення режиму припинення вогню. Про це на брифінгу в Києві заявив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ.

«Сторони демонструють, що коли вони бажають припинити насильство, вони можуть. За тиждень режим припинення вогню порушувався 8 тисяч 292 рази, це на 50% більше, ніж тижнем раніше», – заявив він.

За даними представника місії, з початку року ОБСЄ підтвердила близько 140 тисяч таких випадків, з них у 6 тисячах випадків застосовувалось озброєння, яке забороняють Мінські домовленості.

Крім того, за тиждень спостерігачі помітили 31 випадок розміщення важкого озброєння на підконтрольних Києву територіях і 20 – на окупованих. Гуґ, зокрема, згадав про три самохідні гаубиці, що їх безпілотник ОБСЄ зафіксував біля окупованого селища Тавричанське, і п’ять гаубиць на території, контрольованій Збройними силами України.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.