Поліція розслідує вибух в Харкові як «замах на вбивство»

Поліція почала кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля в Харкові.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, розслідування почали за статтею 115 «замах на вбивство» Кримінального кодексу.

5 липня увечері в Харкові під час руху автомобіля Audi стався вибух. Унаслідок події ніхто не постраждав. Попередньо встановлено, що вибухом пошкоджено задню частину автомобіля. За даними агенції «Інтерфакс-Україна», власником авто є гендиректор фармацевтичної компанії «Здоров’я» Олександр Доровський.