Штаб ООС: обстріли на Донбасі тривають, за минулу добу поранений 1 військовий

Протягом минулої доби в зоні конфлікту на Донбасі підтримувані Росією бойовики 26 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, один військовий поранений, повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

За даними військових, це сталося на Світлодарському напрямку. Про стан пораненого військового не повідомляють.

За повідомленням, протягом минулої доби бойовики по всій лінії зіткнення застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, заборонену Мінськими домовленостями зброю не застосовували.

У штабі ООС заявили, що українські військові «неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації» бойовиків.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» наразі не повідомляють про обстріли протягом минулої доби.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.