Помпео прибув у Пхеньян на ядерні переговори

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Пхеньяна на переговори, присвячені уточненню особливостей процесу денуклеаризації Північної Кореї і поліпшенню відносин між двома країнами.

Це третій візит Помпео у Пхеньян від квітня і перший після саміту президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, що відбувся 12 червня.

«Наші лідери на саміті в Сінгапурі взяли на себе зобов’язання щодо повної денуклеаризації Північної Кореї й окреслили, як можуть виглядати трансформовані відносини між США і КНДР», – заявив Помпео у літаку до прибуття до Північної Кореї.

За його словами, після саміту консультації тривали.

Помпео зустрічався з Кімом під час обох своїх попередніх поїздок – у травні перед самітом і на початку квітня, коли він був ще директором ЦРУ.

Помпео вестиме переговори в КНДР 6 і 7 липня, а потім поїде в Японію.