США вестимуть із КНДР діалог з позиції «беззаперечної сили» – голова Пентагону

Міністр оборони США Джеймс Маттіс під час візиту до Японії заявив, що, незважаючи на продовження діалогу з Північною Кореєю, США і їхні регіональні партнери не відмовляться від «міцної, спільної оборонної позиції» щодо КНДР.

«Ми підтримуємо міцну спільну оборонну позицію, щоб наші дипломати мали змогу проводити переговори з позиції беззаперечної сили», – сказав Маттіс 29 червня.

Маттіс від час візиту намагався переконати Японію і Південну Корею, що Вашингтон відданий питанню безпеки в регіоні. «Зараз ми ведемо безпрецедентні переговори з Північною Кореєю, але давній союз між Японією і США непохитний», – сказав він.

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Лідери США і Північної Кореї Дональд Трамп і Кім Чен Ин після зустрічі в Сінгапурі підписали спільну заяву, яка підтвердила зобов’язання КНДР «працювати над повною денуклеаризацією Корейського півострова», передбачає припинення спільних американо-південнокорейських військових навчань і надання з боку США гарантій безпеки для Північної Кореї.

Критики Трампа вказують на відсутність у документі часових рамок, упродовж яких Пхеньян має відмовитися від ядерної зброї або механізму перевірки виконання домовленостей.