ДСНС назвала ймовірну причину пожежі в багатоповерхівці у Харкові

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що вночі в Харкові сталася пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку, евакуювали 85 людей, загиблих чи потерпілих немає.

Як повідомляє прес-центр ДСНС, ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електродроту побутової техніки.

Площа пожежі склала близько 80 квадратних метрів, мешканці квартир на 4-му поверсі не могли самостійно покинути власніе житло та з вікон просили про допомогу, рятувальники врятували 24 людини, з них – 2 дітей.

Близько 4:18 пожежу повністю ліквідували.