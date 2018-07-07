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07 Липень 2018, Київ 17:04
Новини | Події

ДСНС назвала ймовірну причину пожежі в багатоповерхівці у Харкові

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що вночі в Харкові сталася пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку, евакуювали 85 людей, загиблих чи потерпілих немає.

Як повідомляє прес-центр ДСНС, ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електродроту побутової техніки.

Площа пожежі склала близько 80 квадратних метрів, мешканці квартир на 4-му поверсі не могли самостійно покинути власніе житло та з вікон просили про допомогу, рятувальники врятували 24 людини, з них – 2 дітей.
Близько 4:18 пожежу повністю ліквідували.

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