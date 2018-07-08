Порошенко звільнив Горащенкова з консурсної комісії НАЗК і з посади свого помічника

Президент України звільнив Олексія Горащенкова від виконання обов'язків члена конкурсної комісії з відбору кандидатів до Національного агентства з питань запобігання корупції, а також з посади свого позаштатного помічника. Про це мовиться в указах глави деражави від 7 липня.

Наприкінці минулого року, ввечері 29 листопада, знімальна група «Схем» зафіксувала візит Олексія Горащенкова до Адміністрації президента – про що йдеться у спецрепортажі «Всі дороги ведуть в АП». ​

Прізвище Олексія Горащенкова з’явилося у ЗМІ після заяви екс-очільниці одного з департаментів НАЗК Ганни Соломатіної про те, що «Національне агентство з питань запобігання корупції – не є самостійним органом, а повністю контрольованим владою». Вона розповіла, що її та двох колег викликав до Адміністрації президента так званий «куратор» НАЗК у вересні цього року і пропонував, щоб усі проекти рішень агентства спочатку розглядалися в АП, а потім уже на засіданнях антикорупційного відомства». За словами Соломатіної, вона відмовилась від таких пропозицій.

Горащенков коментувати оприлюднену листування між ним і колишньою співробітницею НАЗК Ганною Соломатіною, у якій він начебто писав, що мав доповісти президентові стосовно її звільнення, відмовився.

У листопаді минулого року в Національному антикорупційному бюро України повідомили, що почали розслідування за заявами Ганни Соломатіної щодо можливих корупційних дій службових осіб НАЗК. Згодом справу передали до Служби безпеки України.