Справа Добкіна: через 5 днів після зміни підозри ГПУ оголосила про завершення розслідування

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування щодо колишнього Харківського міського голови Михайла Добкіна.

Як повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган, матеріали досудового розслідування надали стороні захисту для ознайомлення.

За версією слідства, Добкін та інші підозрювані, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, діючи в інтересах засновників обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства, сприяли у пособництві останнім у незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками у Харкові.

Таким чином, за даними ГПУ, представники кооперативу заволоділи земельними ділянками у Харкові загальною площею понад 74 гектарів, чим спричинили збитки – понад 230 мільйонів гривень.

Фігурантами у цій справі також є колишній заступник Добкіна – директор департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міськради та головний архітектор Харкова, екс-начальник управління земельних відносин Харківської міськради, представники обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства.

5 липня у Генррокуратурі повідомили про зміну раніше повідомленої підозри Михайлу Добкіну.

У липні минулого року Верховна Рада задовольнила подання генпрокуроращодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Після цього суд обрав для Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. В «Опозиційному блоці» 19 липня заявили про внесення 50 мільйонів гривень застави за свого однопартійця.

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.