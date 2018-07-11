Контактна група почала засідання в Мінську

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 11 липня почала засідання в білоруському Мінську, повідомила речниця представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Під час попереднього засідання ТКГ домовилася про припинення вогню з 1 липня, про порушення якого сторони конфлікту на Донбасі заявили майже відразу після початку дії нових домовленостей.

11 червня у Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки», на якій обговорювали можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі й питання обміну ув’язненими.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.