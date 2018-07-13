В уряді хочуть консультацій із лідерами фракцій щодо ціни на газ для населення

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює консультації з головами парламентських фракцій щодо цін на газ для населення.

Виступаючи у Верховній Раді 13 липня, прем’єр заявив, що на цих консультаціях потрібно обговорити кілька сценаріїв, на які уряд може піти, щоб відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими міжнародними партнерами.

«Я не хочу підвищувати цін на газ (для населення – ред.). Це може бути лише вимушений крок для того, щоб не допустити економічної катастрофи і злиднів для українських громадян», – сказав Гройсман під час «години запитань» до уряду в парламенті.

Минулого місяця прем’єр-міністр України визнав, що підвищення цін на газ для населення залишається серед вимог Міжнародного валютного фонду, і додав, що уряд не має «простої відповіді» на це питання.

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У квітні Міжнародний валютний фонд заявив, що Україні потрібно деполітизувати процес формування цін на енергоресурси.

У МВФ неодноразово заявляли, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про Антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в Нацбанку заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.