Мінінфраструктури: 20 українців щодня пересідають на електромобілі

У середньому, 20 українців щодня пересідають на електромобілі – такі дані наводить міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

Загалом, за його словами, за перше півріччя українці придбали майже 3,6 тисячі електрокарів. Для порівняння – за весь минулий рік було придбано 2,5 тисячі.

Раніше у відомстві анонсували появу в Україні мережі потужних заправок для електрокарів.

За даними Міністерства екології та природних ресурсів, в країні зареєстровано майже 7,5 тисяч електромобілів.