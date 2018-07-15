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15 Липень 2018, Київ 13:25
Новини | Суспільство

Волинські прикордонники виявили імітатори слідів «лося-контрабандиста»

За даними Мінприроди, чисельність популяції лосів в Україні становить на рівні 2- 6 тисяч особин

Державна прикордонна служба повідомила про виявлення у лісі на Волині взуття, що імітує сліди лося. На думку прикордонників, їх використовували контрабандисти для маскування своїх переходів через українсько-польський кордон.

«Під час патрулювання на ділянці відділу «Новогрузьке» офіцер внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону поблизу державного кордону знайшов поліетиленовий пакет, який був досить непогано замаскований у траві. Перевіряючи пакунок, правоохоронець виявив у ньому імітатори слідів лося. Ймовірніше за все, винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону через контрольно-слідову смугу і таким чином ввести в оману правоохоронців», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Зараз прикордонники намагаються встановити власників знаряддя.

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20 червня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що через контрабандні схеми державний бюджет не отримує від 70 до 100 мільярдів гривень на рік.

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