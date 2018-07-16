Рада НБУ рекомендує правлінню утримуватися від купівлі державних цінних паперів – Данилишин

Рада Національного банку України (НБУ) рекомендує правлінню утримуватися від купівлі державних цінних паперів, а також підтримки бюджетних видатків, повідомив голова ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

«Рада рекомендувала правлінню при здійсненні передбачених законом України «Про Національний банк України» операцій продовжити утримуватися від проведення операцій, що можуть мати ознаки прямої або непрямої підтримки бюджетних видатків. Крім того, Національному банку рекомендовано утримуватися від здійснення операцій із купівлі державних цінних паперів, а також встановити параметри щодо верхньої межі обсягу державних цінних паперів у портфелі Національного банку України», – повідомив Богдан Данилишин.

За його словами, Рада НБУ також доручила правлінню до 1 жовтня 2018 року розробити методологію розрахунку та встановлення параметрів верхньої межі обсягу державних цінних паперів у портфелі НБУ.

Рада НБУ також на своєму засіданні затвердила стратегію монетарної політики НБУ та прийняла до відома пропозиції правління щодо «Основних засад грошово-кредитної політики на 2019 рік і середньострокову перспективу».

Відповідно до Конституції основними завданнями Ради Національного банку є розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та контроль за її проведенням.