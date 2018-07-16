Справи щодо Майдану може паралізувати реформа ГПУ – прокурор Донський

Прокурор Олексій Донський, який представляє державне обвинувачення у справі Юрія Крисіна, не виключає, що справи щодо злочинів проти учасників подій Майдану можуть бути паралізовані через зміни в Генпрокуратурі.

Про це він заявив кореспонденту Радіо Свобода після судового засідання у справі Крисіна.

«Розформування або реформування департаменту, який розслідує справи Майдану (департамент, очолюваний прокурором Горбатюком), може паралізувати всі справи про злочини проти майданівців. Навряд чи одні справи почнуть спочатку, з призначенням інших суддів і прокурорів, а інші – продовжать в нинішньому складі», – зазначив Донський.

За словами Донського, є й інші перешкоди щодо справ Майдану. Зокрема, він не виключає, що захист Юрія Крисіна продовжить спроби затягувати суд у справі, маючи надію, що зрештою призначать нового суддю, коли у вересні суддя Любов Леонтюк, яка її слухає, піде на пенсію.

22 червня депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм висловив занепокоєння можливою ліквідацією департаменту спецрозслідувань у Генеральній прокуратурі: «генеральний прокурор готується підписати наказ фактично ліквідує департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який займається розслідування справ Майдану.

Тим часом, 23 червня речниця генпрокурора України Лариса Сарган заявила, що департамент спецрозслідувань ГПУ, очолюваний Сергієм Горбатюком, який займається, зокрема, справами Майдану, буде трансформовано у слідче управління, а не ліквідовано. Коли офіційно відбудеться реорганізація, буде повідомлення на сайті ГПУ по факту, додала вона.

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк раніше розповідав журналістам, що в Генпрокуратурі не інформують, як має відбуватися подальша робота, перед слідчими зараз стоїть вибір: чи продовжувати вести справи, чи подавати документи до ДБР.

Сергій Горбатюк озвучив один з варіантів, який, на його думку, є прийнятним: автоматичне переведення фахових працівників слідства в ГПУ до ДБР після завершення їхніх повноважень в Генпрокуратурі з подальшою атестацією за результатами роботи.

Водночас, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що він категорично проти можливості автоматичного переведення слідчих ГПУ до ДБР.

Він зауважив, що закон передбачає квотний режим прийняття на роботу працівників, а саме: до 30% слідчих, які до цього працювали в органах прокуратури, до 19% – слідчих, які працюють в інших державних органах і не менше 51% – це особи, які протягом останнього року не працювали на посадах слідчих.