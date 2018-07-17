У вересні з Києва стартує «поїзд до чотирьох столиць»

Пасажирський поїзд до чотирьох столиць за маршрутом Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига буде запущений від 28 вересня цього року. Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив міністр Володимир Омелян 17 липня у Львові за результатами засідання міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва.

За словами Омеляна, вступ у дію Угоди про асоціацію між Україною й Європейським союзом став додатковим імпульсом для активізації українсько-литовського двостороннього торговельного співробітництва.

«Минулорічний порядок денний, який був погоджений у Литві, дав результат цього року. Ми маємо потяг чотирьох столиць (Рига – Вільнюс – Мінськ – Київ), який стартує 28 вересня з Києва. Ми будемо мати пряме авіаційне сполучення між Вільнюсом і Львовом і низку інших перспективних проектів», – сказав Омелян.

Цього місяця в «Укрзалізниці» повідомили, що від початку року перевезли до країн Європейського союзу удвічі більше пасажирів порівняно з аналогічним періодом минулого року. У компанії додали, що зокрема, поїзди до Варшави і Перемишля завантажені практично на 90%.

Раніше прикордонники заявили про зростання кількості безвізових поїздок до країн Європейського союзу. Як повідомляла прес-служба Держприкордонслужба, «безвізом» користуються від 9 до 12 тисяч українців за добу. З початку дії «безвізу» і до кінця червня 2018 року в цілому зафіксовано понад 21 мільйон перетинів кордону ЄС громадянами України, додали в прикордонслужбі.

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11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.