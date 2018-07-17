На Донбасі 17 липня один український військовий загинув, один поранений – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення, повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

За цими даними, у денні години 17 липня – від сьомої ранку і до 18-ї години – підтримувані Росією бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Стріляли з гранатометів та стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Кам’янки, Авдіївки, Гнутового, Широкина та Водяного, а біля Залізного працював снайпер, повідомляють українські військові.

Доступу до сайтів угруповань «ДНР» та «ЛНР» наразі немає.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.